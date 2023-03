Sconti di primavera: tanti giochi PS5 e PS4 in offerta a meno di 20 euro

Sono tornati gli Sconti di Primavera su PlayStation Store e per l'occasione vi segnaliamo i migliori giochi in offerta per PS4 e PS5 a meno di 20 euro, una buona occasione per arricchire la propria ludoteca a costi contenuti.

Tra i giochi scontati a meno di 20 euro troviamo ad esempio NBA 2K23 a 17.39 euro, GTA V Premium Edition a 14.69 euro e GTA V per PS5 a 19.99 euro e ancora The Witcher 3 Wild Hunt a 14.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 19.79 euro e Kena Bridge of Spirits a 17,99 euro.

In realtà la lista è ancora più corposa e include giochi come SIFU Deluxe Edition Upgrade Bundle, Far Cry 6, Mortal Kombat 11, Riders Republic, Assassin's Creed Origins, Diablo II Resurrected (al conveniente prezzo di 13,19 euro), Borderlands 3 Super Deluxe Edition a 19,99 euro, A Way Out a 5.99 euro, The Elder Scrolls Online a 5.99 euro, Back 4 Blood a 17.49 euro e Ace Combat 7 Skies Unknown a 10,49 euro.

Se volete spendere meno vi consigliamo invece di dare una occhiata ai giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 10 euro, anche in questa fascia di prezzo si trovano titoli molto interessanti per entrambe le console di casa PlayStation.