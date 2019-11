Sconti PS4 su Amazon.it con PlayStation 4 PRO e voucher 20€ a 299 euro

Le offerte Sony PS4 per il Black Friday 2019 partiranno ufficialmente venerdì 29 novembre ma nel frattempo Amazon.it ha deciso di scontare PlayStation 4 PRO e PS4 Slim, ora in vendita a prezzi ridotti solamente per pochissimi giorni.

La prima offerta riguarda PS4 Slim 500 GB (Chassis F) proposta a 199.99 euro anzichè 299.99 euro con un risparmio di ben cento euro sul prezzo di listino. La seconda offerta è invece relativa al pacchetto PlayStation 4 Slim 500 GB Chassis F con tre giochi (Ratchet & Clank, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered) a 219.99 euro anzichè 319 euro (sconto 99.01 euro) e infine il pacchetto PlayStation 4 PRO 1 TB (Chassis Gamma) con PS Card da 20 euro a 299.99 euro invece di 417.75 euro, per uno sconto complessivo pari a 117.75 euro sul listino.

Sconti PS4 Black Friday 2019

Si tratta di tre offerte interessanti per entrare nel mondo PlayStation, il pacchetto con tre giochi è disponibile in esclusiva su Amazon.it e risulta essere più conveniente rispetto alla versione standard senza giochi inclusi. Nel caso di PS4 PRO ricordatevi che il bundle include un credito di 20 euro per il portafoglio PSN, dunque la console verrebbe a costare 279,99 euro.