Sconti PS4: BioShock The Collection e GTA 5 al prezzo più basso mai visto

Sul PlayStation Store sono partiti i mega sconti PS4, tuttavia il negozio online di Sony propone anche altre due offerte separate relative a BioShock The Collection (Offerta della Settimana) e Grand Theft Auto 5.

BioShock The Collection costa ora 8.99 euro anzichè 49.99 euro, promozione valida fino al 3 luglio questo. Il pacchetto include BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite con tutti i DLC e contenuti aggiuntivi, oltre al DLC Il Meglio di Columbia ed al documentario Director's Commentary Imagining BioShock commentat da Ken Levine e Shawn Robertson.

Per quanto riguarda GTA V, il gioco Rockstar viene proposto a 14.99 euro (anzichè 29.99 euro) fino al 25 luglio, come parte di una promozione estiva legata alla serie Grand Theft Auto. La versione in vendita è quella Standard, priva dunque di Shark Card o valuta bonus, consente in ogni caso l'accesso a tutti gli aggiornamenti di GTA 5 e GTA Online, senza limitazioni.