Sconti PS4 Black Friday 2019: cosa possiamo aspettarci?

Nel weekend si è diffusa una voce che vorrebbe PlayStation 4 in offerta per il Black Friday al prezzo di 150 dollari per il modello da 1 Terabyte, promozione della catena Walmart valida in Nord America. Il gruppo ha smentito l'offerta ma questo non ci vieta di fantasticare sugli sconti PS4, PS4 PRO e PlayStation VR per il Black Friday 2019.

Sconti PS4

PlayStation 4 500/1TB potrebbe essere venduta a 199 euro, "Starter Price" per il modello base mentre è difficile aspettarsi un calo a 149 euro, probabilmente non è ancora arrivato il momento per un prezzo così aggressivo. Ipotizzabili anche sconti sui vari bundle con FIFA 20, Call of Duty Modern Warfare e Crash Team Racing Nitro Fueled, proposti in un range di prezzo compreso tra i 229 ed i 249 euro.

Offerte PS4 PRO

Potrebbero invece essere quantitativamente minori le offerte su PlayStation 4 PRO, l'ipotesi più probabile è vari rivenditori possano portare il prezzo della console a 349 euro per il modello standard senza giochi in bundle. In tanti sperano in un price point fissato a 299 euro per il Black Friday, promozione che potrebbe riguardare alcune catene per un numero limitato di pezzi ma che difficilmente partirà da Sony.

Offerte PlayStation VR

Più aggressiva potrebbe essere l'offerta PlayStation VR, lo scorso anno alcuni rivenditori europei (tra cui catene italiane) hanno venduto il visore a 99 euro o 149 euro per il bundle con PlayStation VR Worlds. Anche in questo caso si tratta di un prezzo decisamente aggressivo e la medesima strategia anche quest'anno, con l'obiettivo di far crescere le vendite del visore nel periodo natalizio.

Sconti giochi Sony

Sony potrebbe proporre anche sconti sui giochi First Party, abbassando il prezzo di vari titoli a 19 o 29 euro, pensiamo a Marvel's Spider-Man Edizione Gioco dell'Anno, God of War, MediEvil, Concrete Genie o Astro Bot Rescue Mission, solamente per citarne alcuni.

Cosa vi aspettate dal Black Friday 2019 targato PlayStation? State aspettando offerte o sconti particolari su PS4, PlayStation 4 PRO e PlayStation VR? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.