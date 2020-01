Sconti PS4: cinque giochi in offerta a 10 euro, i nostri consigli in un video

Da Dragon Ball Xenoverse a Bloodborne, passando per Fallout 4: vi segnaliamo i migliori giochi per PlayStation 4 ora in offerta sul PlayStation Store a 10 euro.

È infatti nuovamente tempo di promozioni sullo store online della console di casa Sony, con diverse produzioni interessanti disponibili ad un prezzo decisamente contenuto. Per l'occasione, come ormai da tradizione, la Redazione di Everyeye ha stilato una selezione di cinque giochi PlayStation 4 acquistabili con un budget di dieci euro.

Tra le proposte spicca senza dubbio Bloodborne, esclusiva Sony sviluppata dal talentuoso team di FromSoftware sotto l'attenta guida del director Hidetaka Miyazaki. Abbandonando i lidi delle atmosfere vittoriane dell'avventura del Cacciatore, segnaliamo inoltre la Digital Deluxe Edition di Dragon Age Inquisition, che, oltre al gioco base, include anche diversi contenuti aggiuntivi. Se la recente pubblicazione di Dragon Ball Z: Kakarot vi spinge invece alla ricerca di ulteriori produzioni legate al celebre manga di Akira Toriyama, segnaliamo la presenza tra le offerte PlayStation di Dragon Ball Xenoverse Time Travel Edition. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a visionare il video disponibile in apertura a questa news.



In chiusura, vi ricordiamo che i nuovi sconti PlayStation Store resteranno attivi solamente per un periodo di tempo limitato, che avrà termine in data 5 febbraio.