Sconti PS4: console con Rachet & Clank, The Last Of Us e Uncharted 4 in offerta su Amazon!

State cercando una buona offerta per acquistare PlayStation 4 con gli sconti del Back to School? L'avete appena trovata: Amazon.it offre PS4 Slim 500 GB con tre giochi ad un prezzo bomba solamente per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.

Il bundle (esclusiva Amazon.it) proposto dal noto sito di eCommerce propone una console PS4 Slim 500 GB di colore Jet Black, un DualShock 4 della stessa tonalità e tre giochi della collana PlayStation Hits: The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank e Uncharted 4 Fine di un Ladro. Il prezzo? 249.99 euro!

Uno "Starter Pack" completo che include tutto quello che serve per iniziare a giocare, la console, un joypad e ben tre giochi scelti tra i migliori titoli dello sterminato catalogo PlayStation 4. La promozione di Amazon.it è valida fino a esaurimento scorte, l'offerta andrà avanti fino al 9 settembre ma in caso di sold-out anticipato non verrà riproposta, se siete interessati quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi.