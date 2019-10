Sconti PS4: la console Sony costerà meno di 150 dollari durante il Black Friday?

Dagli Stati Uniti rimbalza online un'indiscrezione che, se confermata, consentirebbe agli appassionati di videogiochi di ottenere dei fortissimi sconti sull'acquisto di PS4 nel corso delle promozioni del Black Friday.

La principale fonte di questi rumor sembra provenire dalla pagina ufficiale di Walmart: sul sito della nota catena di distribuzione americana sarebbe apparso per errore il volantino digitale con le offerte a tema videoludico che saranno attive durante il Black Friday.

Secondo quanto illustrato dal volantino, il modello Slim di PlayStation 4 "base" con hard disk da 1TB dovrebbe essere commercializzata al sensazionale prezzo di 149 dollari, con uno sconto di 150 dollari sul prezzo di listino abituale. Le altre offerte del Black Friday 2019 potrebbero coinvolgere anche il modello Pro di PS4, con un prezzo di 299 dollari (100 dollari in meno del prezzo originale).

Non meno importanti dovrebbero essere anche gli sconti applicati a Xbox One S da 1TB (venduta a 149 dollari invece che 249), Nintendo Switch modello "base" con Joy-Con grigi o blu (a 199 dollari invece che 299) e persino la nuovissima Nintendo Switch Lite (a 159 dollari, con uno sconto di 50 dollari). In attesa di capire quali potranno essere le offerte che riguarderanno anche il pubblico italiano durante il Black Friday 2019 e nella relativa finestra temporale che andrà da metà novembre ai primi di dicembre, vi ricordiamo che sono attualmente attivi gli Sconti 2x1 sui Giochi PS4 di Mediaworld.