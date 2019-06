Sconti PS4: la console Sony con tre giochi in offerta da Unieuro a prezzo speciale

Il Summer Black Friday di Unieuro è ufficialmente iniziato, con tantissimi prodotti in promozione a prezzo ridotto fino al 7 luglio. Tra questi, segnaliamo una speciale offerta PS4, proposta in bundle con tre giochi a meno di 300 euro!

Nello specifico da Unieuro è possibile acquistare il pacchetto che include PS4 Slim 1 TB di colore nero con DualShock 4 abbinato e tre giochi (Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Horizon Zero Dawn) a 279.99 euro anzichè 359.99 euro, con un risparmio pari a 80 euro sul prezzo di listino del bundle.

La promozione è valida fino a esaurimento scorte, il prezzo indicato è riferito all'acquisto online e in negozio, secondo le disponibilità dei singoli punti vendita sparsi per il territorio italiano. L'offerta PS4 termina il 7 luglio 2019, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.

