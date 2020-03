Sconti PS4 e controller DualShock in offerta da Comet

E' online il nuovo volantino del gruppo Comet valido dal 6 al 18 marzo con alcune offerte gaming su PlayStation 4 Slim e sui controller DualShock 4, in vendita a prezzo ridotto online e nei negozi della catena.

Per quanto riguarda la console Sony, PlayStation 4 Slim con due joypad e voucher Fortnite (valore 31 euro) viene proposta a 279 euro anzichè 329 euro con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino. I controller DualShock 4 (vari colori) sono in vendita a 49 euro l'uno anzichè 69 euro, con un risparmio di 20 euro, tra le colorazioni evidenziate nel volantino troviamo White, Magma Red e Wave Blue. Per tutte le promozioni attive vi rimandiamo al volantino Comet marzo 2020 accessibile tramite il link che trovate in calce alla notizia, le offerte sono valide fino al 18 marzo compreso.

