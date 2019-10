Sconti PS4: due giochi a 19.99 euro da Mediaworld, solo fino al 27 ottobre

Come parte dell'offerta Computer Che Passione, Mediaworld lancia una nuova iniziativa valida da oggi e fino al 27 ottobre che vi permetterà di acquistare due giochi PlayStation Hits per PS4 al prezzo totale di 19.99 euro.

Acquistando due giochi PlayStation 4 tra quelli che aderiscono alla promozione 2x1 (valida online e nei negozi) pagherete solamente 19.99 euro, di seguito la lista dei titoli selezionati:

Giochi PS4 Sconti 2x1 Mediaworld

The Last Of Us Remastered

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Uncharted The Nathan Drake Collection

God of War III Remastered

Ratchet & Clank

NiOh

Gran Turismo Sport

Uncharted L'Eredità Perduta

Until Dawn

God of War

Per 19.99 euro potrete quindi acquistare due titoli dell'elenco qui sopra a vostra scelta, tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition (include l'espansione The Frozen Wilds), Uncharted L'Eredità Perduta, Uncharted The Nathan Drake Collection (include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake), God of War per PS4 e God of War III Remastered, Ratchet & Clank, NiOh e Gran Turismo Sport, solamente per citarne alcuni.

L'offerta Mediaworld 2x1 sui giochi PlayStation 4 è valida sia online che nei negozi della catena fino al 27 ottobre, salvo esaurimento delle scorte disponibili.