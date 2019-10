Sconti PS4 con FIFA 20 in bundle in offerta su Amazon.it

Solo per un periodo limitato, Amazon.it offre sconti su PS4 e in particolare sul bundle PlayStation 4 Slim con FIFA 20, ora in vendita a prezzo ridotto ancora per pochissime ore e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.

Il pacchetto proposto da Amazon Italia include una console PS4 500 GB di colore Jet Black con DualShock 4 abbinato e una copia di FIFA 20 con accesso a contenuti bonus per FIFA Ultimate Team tra cui un pacchetto giocatori oro rari e 3 oggetti icona in prestito per cinque partita.

Il prezzo? 284.99 euro anzichè 339.99 euro con un risparmio pari a 55 euro (16%) sul prezzo di listino, cifra che vi permetterà di acquistare un secondo DualShock 4, un gioco o di abbonarvi per dodici mesi a PlayStation Plus.

L'offerta di Amazon.it è ancora in corso nel momento in cui scriviamo ma potrebbe terminare nelle prossime ore, il sito di eCommerce non ha fornito una data per il termine della promozione ma generalmente le offerte cambiamo a metà settimana, se siete interessati dunque vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi.