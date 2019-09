Sconti PS4 da GameStop con PlayStation 4 PRO a 99 euro portando una console usata

GameStop Italia lancia una serie di nuove offerte PS4 per il mese di settembre con la console Sony in vendita a prezzo scontato e PlayStation 4 PRO al super prezzo di 99.98 euro portando indietro una console usata.

Di seguito le offerte attualmente attive nei negozi GameStop sparsi per l'Italia, la catena sottolinea che "in caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che le stesse siano integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. Visita il negozio a te più vicino per conoscere ulteriori dettagli e avere conferma sulla ritirabilità del tuo prodotto."

PS4 PRO 1TB

Dal 29 Agosto all'11 Settembre

Acquista PS4 Pro 1TB a 99.98€ portando il tuo usato.

PS4 PRO 1TB + Gioco

Dal 29 Agosto al 22 Settembre

Acquista PS4 Pro 1TB + Marvel's Spider-Man oppure God Of War a 379.98€. Oppure fino all'11 settembre a 139.98€ portando il tuo usato.

PS4 500GB + Fortnite + Spider-Man e due DualShock 4

Dal 29 Agosto al 25 Settembre

Acquista PS4 1TB + Fortnite Voucher + Marvel's Spider-Man + 2 DualShock 4 a 299.98€. Oppure a 149.98€ portando il tuo usato.

PS4 500 GB + God of War

Dal 29 Agosto al 25 Settembre

Acquista PS4 500GB + God Of War a 269.98€. Oppure a 119.98€ portando il tuo usato.

PS4 1 TB con tre giochi PlayStation Hits

Dal 29 Agosto al 25 Settembre

Acquista PS4 1TB + 3 giochi PlayStation Hits a 309.98€. Oppure a 159.98€ il tuo usato.

Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".