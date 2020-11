Sconti PS4 GameStopZing: Marvel's Avengers, Watch Dogs Legion e DualShock in offerta

Nuove offerte PlayStation da GameStopZing per il Black Friday, valide da oggi e fino al 30 novembre. In particolare vi segnaliamo un forte sconto su due giochi recenti per PS4 e un taglio di prezzo sui controller DualShock.

Marvel's Avengers costa 37.49 euro mentre Watch Dogs Legion Resistance Edition ha un prezzo di 42.59 euro, questa edizione è esclusiva di GameStopZing e include oltre al gioco il Pacchetto Resistenza: "sblocca Lynx, un nuovo personaggio hacker con la maschera e il costume di ispirazione animale e ricevi lo status VIP per una settimana per accumulare piu velocemente la valuta in game."

Altra promozione targata GameStopZing da non perdere è quella legata ai controller DualShock 4 in sconto a 39.98 euro, varie le colorazioni disponibili tra cui bianco ghiaccio, rosso, verde militare, rose gold, jet black, titanium blue, elctric purple e blue camo, solamente per citarne alcune.

Da GameStop trovate anche tantissimi altri giochi per PS4 in offerta tra cui God of War, Marvel's Spider-Man, Days Gone, The Last of Us Remastered, The Last Guardian e Death Stranding, senza dimenticare Ghost of Tsushima al prezzo più basso mai visto. In offerta anche le console PlayStation 4 e PS4 PRO, solo fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday... approfittatene prima che sia troppo tardi!