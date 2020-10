Sconti PS4: giochi a meno di 5 euro, c'è anche Metal Gear Solid 5 Definitive Experience

Ormai saprete che siamo dei fieri sostenitori degli sconti del PlayStation Store, grazie ai quali è possibile acquistare giochi di alto profilo a prezzi davvero contenuti. Questa volta ci concentriamo sui giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro, tra cui troviamo anche produzioni AA e AAA come Metal Gear Solid V e Payday 2.

Iniziamo proprio con Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e MGS 5 The Phantom Pain costano 3.99 euro l'uno ma ben più conveniente risulta il bundle Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience venduto allo stesso prezzo. Questo pacchetto include il prologo Ground Zeroes, la versione completa di The Phantom Pain, Metal Gear Online e ben 36 DLC tra cui missioni extra e oggetti estetici.

In offerta anche Payday 2 Crimewave Edition a 3.99 euro, da segnalare anche Limbo e Steamworld Dig a 2.24 euro l'uno, altre produzioni minori come Lichdom Battlemage costano 1.49 euro mentre Ninjin Clash of Carrots e SpeedRunners hanno un prezzo di 2,49 euro l'uno. In offerta a meno di 5 euro anche Cat Quest (3.24 euro), Caos a Deponia (3.89 euro) e Late Shift a 3,74 euro. E ancora Tembo The Badass Elephant a 3,89 euro e AER Memories of Old a 4,49 euro.

Trovate la lista completa sul PlayStation Store, ricordatevi che sono ora attivi anche gli sconti sui migliori giochi della generazione PS4.