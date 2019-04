Sconti PS4: giochi LEGO Marvel in offerta aspettando Avengers Endgame

Manca pochissimo all'arrivo di Avengers Endgame, in proiezione dal 24 aprile nelle sale italiane, e per l'occasione vi segnaliamo alcuni giochi LEGO Marvel per PS4 in offerta a prezzo speciale sul PlayStation Store.

Nello specifico è possibile acquistare LEGO Marvel Super Heroes 2 a 24.99 euro (anzichè 59.99 euro), LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition a 29.99 euro (anzichè 74.99 euro), LEGO Marvel Avengers a 14.99 euro invece di 39.99 euro e infine LEGO Marvel Super Heroes a 12.99 euro anzichè 39,99 euro.

Tutte le offerte citate sono valide fino al 2 maggio 2019, particolarmente interessante lo sconto sulla Deluxe Edition di LEGO Marvel Super Heroes 2, che include il Pacchetto Classic Guardiani della Galassia che permetterà di giocare nei panni di Stakar Ogord, Martinex, Charlie-27 e Aleta Ogord, oltre al Season Pass che da accesso ai numerosi Pacchetti Livello e Personaggi pubblicati dopo il lancio.

Insomma, una bella occasione per aspettare l'ultimo film degli Avengers acquistando i giochi LEGO Marvel a prezzo super scontato, ottima idea regalo digitale anche per le imminenti festività di Pasqua...