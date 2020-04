Sconti PS4: giochi in offerta a meno di 5 euro sul PlayStation Store

Quest'anno i saldi di primavera sul PlayStation Store sembrano essere particolarmente convenienti, tra i giochi in offerta trovano spazio anche alcuni titoli proposti a meno di 5 euro l'uno. Possibile? Scopriamoli insieme!

Tra i giochi in offerta a meno di 5 euro troviamo Bear With Me The Lost Robots a 2.49 euro, DOOM e DOOM II a 2.99 euro, stesso prezzo per Monopoly Deal, Waking Violet e Ducati 90th Anniversary. Atomine costa invece 3.99 euro così come Forma.8, Futuridium e Wheels of Aurelia. Per giochi come Ninjin Clash of Carrots e MotoGP 14 bastano appena 1.99 euro mentre con 4.99 euro è possibile acquistare titoli come Erica, UNO, Dick Wilde per PlayStation VR, Overlord compagnia del Flagello, Blackguards 2, MotoGP 15 e Air Conflicts Pacific Carriers e MXGP2 The Official Motocross Videogame.

La lista completa con relativi prezzi è visibile sul PlayStation Store, vi ricordiamo che i saldi di primavera andranno avanti fino al 30 aprile e dunque avete tutto il tempo necessario per ricaricare il vostro portafoglio e procedere con gli acquisti. Vi ricordiamo anche gli sconti sui giochi PlayStation Hits per PS4 con prezzi a partire da 5.99 euro per giochi come Assassin's Creed IV Black Flag, The Evil Within e Wolfenstein The New Order.