Sconti PS4: Platinum Weekend con tanti giochi in offerta per gli abbonati PlayStation Plus

Siamo arrivati ormai alla metà di Settembre, le ferie sono finite praticamente per tutti, e il ritorno a scuola, università e lavoro, sono ormai sempre più vicini, se non addirittura già avvenuti. E c'è solo un modo con cui i gamer possono consolarsi: sconti sui videogiochi.

Deve averci pensato anche Sony, che ha appena annunciato il Weekend Platinum di PlayStation Plus, ossia delle giornate di sconti riservate agli abbonati a tale programma su diversi titoli interessanti, che termineranno il 16 Dicembre.

Una buona occasione per recuperare qualche gioco anche importante che magari vi eravate persi per qualche motivo. Tra i nomi che troviamo in offerta ci sono ad esempio il ritorno di CTR, che si è rivelato un grande successo per Beenox (qui trovate la nostra recensione di Crash Team Racing Nitro-Fueled) o Days Gone, importante esclusiva PS4.

Red Dead Redemption 2 (50% di sconto)

Red Dead Redemption 2 Special Edition (50% di sconto)

Metro Exodus (50% di sconto)

Days Gone (40% di sconto)

World War Z (40% di sconto)

God of War (30% di sconto)

Horizon Zero Dawn Complete Edition (30% di sconto)

Crash Team Racing Nitro-Fueled: Nitros Oxide Edition (25% di sconto)

Per tutti gli altri titoli in offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale relativa alla promozione.

Che ne pensate? Approfitterete di questi sconti?