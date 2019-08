Sconti PS4 da Mediaworld: due giochi a 19.99 euro, solo per un periodo limitato

Il volantino Mediaworld di settembre presenta una interessante promozione sui migliori giochi PlayStation 4, con due titoli della collana PlayStation Hits proposti a 19.99 euro, davvero una bella occasione per arricchire la propria ludoteca a costi contenuti.

La promozione 2x1 vi permetterà di acquistare due giochi PlayStation Hits a scelta da una selezione proposta da Mediaworld e di pagarli in totale 19.99 euro. Tra i giochi aderenti all'offerta troviamo Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il DLC The Frozen Wilds), Uncharted The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Ratchet & Clank, Until Dawn, God of War III Remastered e Nioh.

Pur non essendo particolarmente vasta, la sezione proposta include titoli di grande spessore, in particolare citiamo Horizon Zero Dawn in versione completa, la trilogia di Uncharted, God of War III in versione rimasterizzata e The Last of Us, ovvero alcune delle esclusive PlayStation più acclamate di sempre. L'offerta è valida fino all'11 settembre online e nei negozi fisici Mediaworld.

