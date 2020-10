Sconti PS4: i migliori giochi a meno di 3 euro con i saldi di Halloween

I saldi di Halloween sul PlayStation Store portano in dote una nuova serie di sconti incredibili sui migliori giochi per PS4, come sempre siamo andati a scavare tra le pagine dello store per scoprire cosa è possibile acquistare con meno di 3 euro. Vi sembrano pochi? Eppure qualche (piccola) sorpresa c'è...

Iniziamo citando Dead Island Retro Revenge a 1.24 euro, DOOM (1993) a 2.49 euro e DOOM 2 Classic Edition a 2.99 euro, troviamo poi Memories of Anima a 2.49 euro, MotoGP 14 a 1.49 euro, Citizen of Earth a 2.49 euro e Zombie Vikings a 2.99 euro, senza dimenticare Kingdom New Lands a 2,99 euro. Si continua Murdered Soul Suspect a 1.99 euro e Thief allo stesso prezzo. In chiusura citiamo Demon's Crystal a 1,99 euro e Party Hard a 2,99 euro.



Una selezione non troppo vasta ma che include alcune piccole chicche tra cui due giochi AA e AAA datati ma piuttosto interessanti a questo prezzo, ci riferiamo ovviamente a Thief e Murdered Souls Suspect, entrambi di Square Enix. Anche i primi due episodi di DOOM sono venduti ad un prezzo interessante, così come il picchiaduro a scorrimento Dead Island Retro Revenge. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.