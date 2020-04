Sconti PS4: i migliori giochi in sconto per il weekend

Nuove offerte videogiochi su Amazon, con tanti giochi per PlayStation 4 in vendita a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato, vediamo insieme le migliori promozioni attive per questo weekend di fine aprile.

In particolare vi segnaliamo l'offerta su The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition proposto a soli 20.98 euro, prezzi ancora più bassi per LEGO Jurassic World e The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition.

Sconti giochi PS4

Bastano meno di 20 euro per acquistare anche Watch Dogs 2 e The Crew 2 di Ubisoft mentre salendo leggermente di prezzo troviamo Mortal Kombat XI Special Edition e MediEvil. Tutte le offerte indicate sono valide per pochi giorni e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, dunque affrettatevi se siete interessati, prima che sia troppo tardi.

In questo periodo di emergenza sanitaria Amazon sta continuando a consegnare in tutta Italia, dando priorità a beni di prima necessità, in ogni caso il vostro ordine arriverà regolarmente a destinazione, seppur con tempi più lunghi del normale in alcune regioni.