Sconti PS4: migliori offerte Amazon Gaming Week 2020

La Amazon Gaming Week 2020 è iniziata il 17 febbraio e andrà avanti tutta la settimana con sconti su videogiochi, accessori, console e PC da gioco. Vi proponiamo ora tre offerte sui bundle PlayStation 4 Slim.

Le promozioni riguardano unicamente PS4 Slim e non coinvolgono PlayStation 4 PRO, le offerte PS4 PRO potrebbero però arrivare nei prossimi giorni, vi aggiorneremo tempestivamente in caso di novità.

PS4 Offerte

Il pacchetto PS4 Slim 1 Terabyte con due controller DualShock 4 costa 280 euro mentre il bundle PS4 Slim 1 TB con Call of Duty Modern Warfare ha un prezzo di 307,50 euro. Più conveniente la confezione che include PS4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite (del valore di 31 euro) al prezzo di 249.99 euro anzichè 299.99 euro, con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino.

Tutti gli sconti indicati sono valide per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte tech e gaming potete seguire il canale Telegram Offerte Everyeye con volantini, sconti Amazon e promozioni quotidiane.