Sconti PS4, Nintendo Switch e Xbox One: le offerte del Black Friday sulle console

Lo sappiamo, il 2020 è l'anno della next-gen ma questo non vuole dire che le console di "vecchia generazione" siano diventate improvvisamente inutilizzabili, anzi! Per il Black Friday 2020 non mancano le offerte su PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch e Switch Lite.

PS4 Offerte

Mediaworld propone PS4 in offerta per tutta la settimana ed è uno dei pochi rivenditori a scontare la console Sony, proposta sia in versione standard che in bundle, particolarmente interessante il pacchetto che include PS4 Slim 1TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Gran Turismo Sport) a 339 euro.

Da GameStopZing le offerte sulle console PlayStation andranno online il 27 novembre, volendo è possibile però orientarsi sull'usato con PS4 PRO a 249.98 euro e PS4 500 GB a 229.98 euro.

Nintendo Switch sconti

Anche in questo caso GameStopZing viene in soccorso dei giocatori, la catena propone Nintendo Switch costa 299.98 euro e Nintendo Switch Lite a 189,98 euro. Stessi prezzi anche per Nintendo Switch da Unieuro mentre da Mediaworld trovate Nintendo Switch Lite a 259 euro con gioco incluso a scelta tra una selezione di titoli tra cui The Legend of Zelda Link's Awakening, Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros U Deluxe.

Se volete risparmiare ancora di più ovviamente GameStopZing è una valida alternativa con Nintendo Switch usata a 249,98 euro.

Xbox One Offerte

Sempre da GameStopZing troviamo Xbox One X usata a 229.99 euro, Xbox One usata a 129.98 euro e i bundle Xbox One S a 219.98 euro, interessante anche la promozione sul Microsoft Store che prevede fino a 100 euro di sconto su Xbox One S, vari bundle e configurazioni disponibili.