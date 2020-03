Sconti PS4: nuova offerta della settimana e giochi a meno di 20 e 10 euro

Gli sconti Mega Marzo del PlayStation Store non sono la sola novità della giornata odierna per quanto riguarda offerte e promozioni del PSN. Torna anche l'Offerta della Settimana insieme a nuovi giochi in vendita a meno di 20 e 10 euro.

Offerta della Settimana

La promozione della settimana riguarda Assassin's Creed Odyssey proposto in versione standard a 25.19 euro e in edizione Gold a 37,99 euro. Questa versione include il Season Pass con due nuovi archi narrativi da tre episodi ciascuno, la missione bonus I Segreti di Grecia e le versioni rimasterizzate di Assassin's Creed III e Assassin's Creed Liberation.

Giochi a meno 20 euro

In questa fascia rientrano giochi come Assassin's Creed Rogue Remastered, Need for Speed Payback, The Last Guardian, Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry 4 Gold Edition, Steep X Games Gold Edition, V-Rally 4, Fade to Silence, Tom Clancy's The Division Gold Edition, Need for Speed Rivals, Arise A Simple Story e Starlink Battle for Atlas, solamente per citarne alcuni.

Giochi a meno di 10 euro

Fascia di prezzo ancora più interessante dove trovano spazio anche come Knack 2, Battlefield 4, Need for Speed Deluxe Edition, The Order 1886, Rayman Legends, Wolfenstein The New Order, Mirror's Edge Catalyst, The Evil Within e Beyond Due Anime.

L'Offerta della Settimana è valida fino al 24 marzo mentre gli sconti sui giochi a meno di 20 e 10 euro proseguiranno fino al 4 aprile compreso.