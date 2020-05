Sconti PS4: al via la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Anche questo mercoledì torna l'Offerta della Settimana sul PlayStation Store, dedicata ad un gioco molto recente del catalogo PlayStation 4, proposto a prezzo scontato per un periodo limitato in versione standard e Digital Deluxe.

Parliamo di Nioh 2 di Koei Tecmo e Team Ninja: "Padroneggia l'arte del samurai e irridi la morte in questo spietato RPG 'masocore'. Attraversa il Giappone del 1555, una terra magnifica e al contempo minacciosa, flagellata da una guerra infinita e popolata da mostri e spiriti malvagi. Nel ruolo di un mercenario, annienta i tuoi nemici sfruttando i poteri sovrannaturali del mitico Yokai. Riuscirai a sopravvivere all'era Sengoku e al nuovo terrificante Regno oscuro?"

La versione standard costa 49.99 euro (anzichè 69.99 euro) con un risparmio pari al 28% sul costo di listino, la Digital Deluxe Edition viene venduta invece a 69.99 euro anzichè 89.99 euro con un risparmio del 22%. Questa versione include il Season Pass (darà accesso alle tre espansioni già confermate), Armi Orda Demoniaca, Amuleto Kodaka Netsuke, un tema e un set di avatar per PS4.

Entrambe le promozioni sono valide da oggi e fino al 28 maggio compreso per tutti, anche per i non abbonati al servizio PlayStation Plus.