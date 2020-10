Sconti PS4: le nuove offerte GameStopZing di ottobre 2020

Sono ora disponibili le nuove offerte GameStopZing di ottobre 2020 su PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO, le promozioni sono valide dal primo al 28 ottobre online e nei negozi, vediamo insieme i nuovi sconti volantino sulla console Sony.

PlayStation 4 PRO 1TB con un gioco PlayStation Hits a scelta da una selezione di titoli è in offerta a 409.98 euro mentre il pacchetto PS4 1TB con gioco PlayStation Hits è disponibile a partire da 339.98 euro, tra i bundle aderenti troviamo anche il pacchetto che include Uncharted 4 Fine di un Ladro, Gran Turismo Sport e Horizon Zero Dawn Complete Edition. Infine, PlayStation 4 500 GB con un gioco PlayStation Hits a scelta è disponibile a 299.98 euro, tre offerte per vuole entrare nel mondo PlayStation iniziando sin da subito a giocare con i migliori titoli del catalogo Sony.

Ricordiamo che da GameStopZing potete risparmiare fino a 250 euro su PS5 e Xbox Series X/S, vi basterà portare indietro la vostra vecchia console usata al momento del preordine per ottenere subito una extra valutazione fino ad un massimo di 250 euro, sicuramente un bonus importante, che vi permetterà di passare alla next-gen risparmiando, con una spesa più contenuto rispetto al prezzo di listino delle nuove console.