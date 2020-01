Sconti PS4 e nuove offerte videogiochi del volantino Expert di febbraio

Expert presenta il nuovo volantino "Maxi Sconti e Mini Rate" valido dal 27 gennaio al 9 febbraio 2020. Tra le tante offerte troviamo anche console e accessori, scopriamo insieme tutte le promozioni attive nei negozi della catena in tutta Italia.

Iniziamo con PlayStation 4 Slim 1 TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last Of Us Remastered) a 299.99 euro, pagabile anche in 30 rate da 9.96 euro al mese. Tutti i controller DualShock 4 sono scontati a 49.99 euro (compreso il bundle von Voucher Fortnite del valore di 18 euro), sconti anche su sedie gaming Nacon e cuffie. Infine, segnaliamo il volante Thrustmaster T80 venduto in abbinata con Gran Turismo Sport a 99,95 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Per la lista completa delle offerte vi invitiamo a visitare il negozio Expert a voi più vicino, le promozioni variano in base al punto vendita ed al gruppo di appartenenza dello stesso, inoltre in store potrete scoprire anche eventuali offerte non citate nel volantino.

Avete trovato altre promozioni interessanti da Expert? Segnalatele nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, aggiorneremo la notizia il più presto possibile con le nuove offerte da voi indicate.