Sconti PS4: un nuovo gioco in offerta a prezzo speciale questa settimana

Questa mattina sul PlayStation Store sono partite le nuove offerte digitali Days of Play ma non solo perchè arriva ora anche l'Offerta della Settimana che coinvolge la serie ARK.

Fino all'11 giugno è possibile acquistare ARK Survival Evolved a 10.99 euro, ARK Aberration a 6.99 euro, ARK Extinction a 6.99 euro, ARK Scorched Earth a 6.99 euro, il Season Pass a 15.74 euro, ARK Genesis Season pass a 27.99 euro e ARK Survival Evolved Explorer's Edition a 27,99 euro. Giochi e DLC in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato, ricordiamo che le offerte indicate sono valide per tutti, dunque per approfittarne non è necessario essere abbonati al servizio PlayStation Plus.

Gli abbonati Plus possono invece godere di una selezione di sconti esclusivi sui migliori giochi PS4 tra cui The Crew 2 Deluxe Edition, Need for Speed Payback, BUS Simulator, Assassin's Creed 3 Remastered, UNO, Assassin's Creed Rogue Remastered, Assassin's Creed Origins Gold Edition, Assassin's Creed Triple Pack (include Assassin's Creed 4 Black Flag e tanti altri ancora, trovate la lista completa sul PlayStation Store con relativi prezzi aggiornati per gli iscritti PlayStation Plus.

