Sconti PS4: Offerta della Settimana e tanti giochi a meno di 20 euro

Sony lancia una nuova tornata di sconti su PlayStation Store, All'immancabile Offerta della Settimana, i curatori del negozio digitale dell'azienda tecnologica giapponese aggiungono anche una promozione con tanti giochi a meno di 20 euro.

Prima di tuffarci a capofitto nella lista dei prodotti che entrano a far parte dell'ultima promozione sui Giochi PS4 a meno di 20 euro, informiamo chi ci segue che il protagonista dell'Offerta della Settimana disponibile da oggi, mercoledì 11 novembre, è Captain Tsubasa Rise of New Champions. L'avventura calcistica firmata TamSoft e Bandai Namco viene proposta al pubblico di PlayStation 4 (e in retrocompatibilità su PS5) con uno sconto del 40% per la versione Standard e del 30% per il prezzo dell'Edizione Deluxe.

Senza indugiare oltre, eccovi una selezione con alcuni dei titoli disponibili in sconto su PS Store nella nuova iniziativa promozionale dedicata ai giochi PS4 (e PS VR) a meno di 20 euro.

Sid Meier's Civilization VI - €19,99

Subnautica - €19,99

Watch Dogs 2 - €14,99

Gran Turismo Sport - €9,99

Assassin’s Creed The Ezio Collection - €19,99

Dark Souls III - €12,49

Assassin's Creed III Remastered - €19,99

The Division 2 - Standard Edition - €9,89

LittleBigPlanet 3 - €9,99

Collezione Heavy Rain & Beyond: Due Anime - €12,79

God of War III Remastered - €9,99

Trackmania Turbo - €11,99

Far Cry New Dawn - €14,99

Blood & Truth - €14,79

Astro Bot Rescue Mission - €14,99

Batman: Arkham Collection - €19,99

La nuova promozione di sconti sui titoli PlayStation 4 è già attiva e lo sarà fino all'1 dicembre 2020. In calce alla notizia trovate il link alla pagina del PlayStation Store dedicata alle Offerte sui Giochi a Meno di 20 euro.