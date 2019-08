Sconti PS4: al via le offerte PlayStation Presenta con tanti giochi a prezzo speciale

Nella giornata di ieri hanno preso il via i nuovi sconti PS4 sul PlayStation Store, oltre alle offerte con sconti fino al 65% segnaliamo anche la partenza della campagna promozionale PlayStation Presenta, con centinaia di titoli a prezzo ridotto.

Tra i giochi PS4 e PlayStation VR in offerta fino al 19 settembre troviamo Arizona Sunshine (15.99 euro), I Am Bread (4.99 euro), Hello Neighbor (11.99 euro), The Witness (12.99 euro), The Hong Kong Massacre (10.99 euro), Layers of Fear 2 (22.49 euro), Terraria PlayStation 4 Edition (3.99 euro), Hotline Miami (2.99 euro), Hotline Miami 2 Wrong Number (3.99 euro), Life is Strange Stagione 1 (3.49 euro), Broforce (4.99 euro), Transistor (4.99 euro) e Brothers A Tale of Two Sons (3.99 euro), solamente per citarne alcuni.

Sono ora in corso anche sul PSN gli sconti fino al 65% sui migliori giochi del catalogo PlayStation 4 (HITMAN 2, Call of Duty Black Ops 4, The Witcher 3 Wild Hunt, Injustice 2, Just Cause 4, DiRT Rally 2.0, Get Even, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinite Warfare e molti altri ancora) e sui giochi a meno di 20 e 10 euro, fascia di prezzo quest'ultima che include numerose produzioni indie, AA e AAA.