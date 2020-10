Sconti PS4: online la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

Come ogni mercoledì torna l'Offerta della Settimana sul PlayStation Store, questa volta dedicata ad un gioco PS4 piuttosto recente e pubblicato durante lo scorso mese di agosto, ora in offerta a prezzo speciale per pochi giorni.

Parliamo di EA Sports UFC 4, il picchiaduro con licenza ufficiale Ultimate Fighting Championship, la lega di arti marziali miste più famosa al mondo: "drea la tua leggenda in EA Sports UFC 4. In UFC 4 il combattente che diventerai è determinato dallo stile di lotta, dai risultati ottenuti e dalla tua personalità. Non importa come o dove giochi UFC 4: ci sarai sempre tu al centro di ogni combattimento."

EA Sports UFC 4 costa 49.99 euro invece di 69.99 euro, sconto del 28% sul prezzo di listino, offerta valida fino al 29 ottobre. Vi ricordiamo che sono ancora in corso sullo store digitale di Sony gli sconti di Halloween sui giochi PS4 con tanti giochi in offerta a meno di 5 euro. Avete già dato una occhiata alle prime immagini del nuovo PlayStation Store, il negozio è stato rinnovato nelle scorse ore nel look e nei contenuti, il rollout è iniziato in alcuni paesi e verrà completato entro la fine del mese di ottobre. Vi piace il nuovo design?