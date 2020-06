Sconti PS4 e PlayStation 4 Pro: le offerte di GameStop sui bundle con giochi

C'è già profumo di next-gen, ma le console attuali hanno ancora tanto da dire. GameStop lo sa bene e ha rinnovato le sue offerte dedicate ai ricchi bundle con PlayStation 4 e PS4 Pro.

PlayStation 4 Pro 1TB può essere acquistata al prezzo di 399,98 euro con un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone. Per chi è interessato a PlayStation 4 Slim 1TB, è disponibile un ricco bundle al prezzo di 359,98 euro contenente la console, tre Giochi PlayStation Hits (Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Remastered) e un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone. La più piccolina della casa, la PS4 da 500 GB, può invece essere acquistata a 299,98 euro assieme a Marvel's Spider-Man + Detroit: Become Human. In ultimo, segnaliamo la PS4 Pro 1TB Limited Edition di Death Stranding con una copia del gioco di Hideo Kojima e Anthem.

Tutte le offerte sopraelencate saranno attive fino al 28 giugno, salvo esaurimento scorte. Inoltre, non sono cumulabili con altre promozioni in corso e sono riservate ai possessori di carta GSZ+. Per maggiori informazioni vi invitiamo a recarvi in negozio oppure a consultare la pagina dedicata alle offerte PlayStation sul sito ufficiale di GameStop.