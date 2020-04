Sconti PS4: PlayStation 4 Slim con quattro giochi in offerta da GameStop

GameStop lancia una nuova promozione per l'acquisto di PlayStation 4 Slim proponendo il pacchetto PS4 Hits in offerta fino al 3 maggio, per il momento esclusivamente online fino alla riapertura dei negozi.

Il bundle include PS4 1 TB di colore Jet Back con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War e The Last of Us Remastered), controller DualShock 4 è un quarto gioco a scelta (tra Nioh 2, Days Gone o Death Stranding) al prezzo totale di 359,98 euro anzichè 434,96 euro. Promozione valide salvo esaurimento scorte, non cumulabile con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+.

Per il momento l'offerta è valida solamente online sul sito di GameStop.it (potete accedere alla pagina promozionale cliccando sul link in calce alla notizia), i negozi GameStop sono chiusi per l'emergenza Coronavirus e attualmente non sappiamo quando riapriranno, probabilmente a metà aprile o fine mese a seconda di come si evolverà la situazione e delle nuove disposizioni legate ai protocolli di sicurezza per cercare di limitare i contagi.