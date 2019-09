Sconti PS4 del PlayStation Store: finalmente disponibili i saldi A Tutto Giappone

Dopo il lancio anticipato negli USA, i saldi A Tutto Giappone sui migliori giochi PS4 (e relativi contenuti aggiuntivi) provenienti dal Sol Levante arrivano finalmente nel PlayStation Store europeo e italiano.

L'iniziativa promossa da Sony Interactive Entertainment, parallela a quella dei saldi Big in Japan del PS Store USA, accompagna l'apertura del Tokyo Game Show 2019 e nasce per dare visibilità alle produzioni videoludiche più importanti degli sviluppatori giapponesi.

Tra i titoli che rientrano nei saldi del PS Store, con sconti fino al 70% sul prezzo di listino abituale, troviamo kolossal come Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Ace Combat 7 e Devil May Cry 5, ciascuno proposto al prezzo promozionale di 34,99 euro.

Sempre all'interno dei saldi A Tutto Giappone rientrano Monster Hunter World (sprovvisto dell'espansione Iceborne), Dark Souls Remastered e Dragon Ball FighterZ a 19,99 euro, Ni No Kuni 2 a 14,99 euro e lo splendido (e altrettanto spietato) action ruolistico Sekiro Shadows Die Twice, a 52,49 euro. La promozione, è bene ribadirlo, coinvolge anche tantissimi contenuti aggiuntivi come Season Pass, DLC singoli e pacchetti di espansioni.

I saldi A Tutto Giappone del PlayStation Store europeo e italiano sono già attivi e lo saranno fino a giovedì 26 settembre alle ore 12:59. In calce all'articolo trovate il link da cui potrete scorrere la lista completa dei giochi PS4 in saldo.