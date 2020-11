Sconti PS4 PRO e DualShock per il Black Friday, PlayStation VR a 199.99 euro

Per il Black Friday Sony propone non solo offerte sui migliori giochi per PS4 ma anche sull'hardware PlayStation, con focus particolare su PlayStation 4 PRO e PlayStation VR.

La console mid gen viene viene proposta a 359.99 euro con una PSN Card del valore di 20 euro inclusa nel prezzo, questa configurazione è disponibile esclusivamente su Amazon.

Sconti PS4 e PS VR

Sconti DualShock 4

Sul fronte PlayStation VR troviamo il pacchetto base con Visore, Camera e PlayStation VR Worlds a 199.99 euro mentre il più ricco Mega Pack 2 con Visore, Camera e cinque giochi (Astro Bot Rescue Mission, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard, Everybody's Golf VR e PlayStation VR Worlds) costa 229.99 euro, un prezzo molto interessante per uno Starter Pack che include tutto quello che serve per iniziare, ad eccezione dei controller Move.

