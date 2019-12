Sconti PS4 PRO al prezzo più basso d'Italia da GameStop, in offerta fino al 24 dicembre

Volete comprare PlayStation 4 PRO per Natale e state cercando offerte vantaggiose per acquistare la console Sony? A partire da oggi (lunedì 9 dicembre) e fino al 24 dicembre GameStop Italia propone PS4 PRO al prezzo più basso mai visto.

Solo in negozio PlayStation 4 PRO costa 269.98 euro mentre online il prezzo è pari a 289,98 euro. Calo di prezzo anche per il bundle PS4 PRO Death Stranding Limited Edition in vendita a 359,98 euro.

PS4 PRO Offerte

Le offerte indicate sono valide fino al 24 dicembre compreso, inoltre ricordatevi che potete risparmiare ulteriormente sulla cifra indicata portando indietro il vostro usato, tra cui console, giochi e accessori. Ma c'è di più perchè acquistando ora PlayStation 4 PRO, otterrete un minimo di 250 euro di sconto sull'acquisto di PlayStation 5, comprando la nuova PS5 infatti la console verrà supervalutata almeno 250 euro se riportata in negozio insieme a due giochi validi per la promozione.

Dunque non solo potrete acquistare PS4 PRO al prezzo più basso mai visto in Italia ma anche godere di una supervalutazione sull'acquisto di PS5, avete tempo fino alla Vigilia di Natale per approfittarne!