Sconti su PS4, PS VR, PS4 Pro e giochi: tutte le offerte PlayStation per Natale

In occasione delle festività natalizie,propone numerose offerte: PS4 Pro, PS4, PlayStation VR e su una vasta gamma di giochi tra i quali scegliere il regalo di natale ideale.

Fino a domenica 24 dicembre ad esempio sarà possibile acquistare PS4 PRO + GT Sport e PS4 PRO + FIFA 18 al prezzo di €349,99 (anziché €459,99). E per chi già poss​iede​ PS4, quale migliore occasione per accaparrarsi almeno una delle numerose esclusive: GT Sport, Uncharted L'Eredità Perduta, The Last Of Us Remastered, Ratchet & Clank, Bloodborne Game Of The Year Edition e molti altri ancora, senza contare i giochi disponibili per PlayStation VR, tra cui Farpoint e Robinson The Journey.



Inoltre dalle 11.00 di oggi e fino alle 11.00 del 18 dicembre, l'abbonamento annuale a PlayStation Plus è scontato del 25%. L'elencocompleto delle offerte attive è disponibile sul sito di PlayStation.