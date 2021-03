Sconti PS4 e PS5 da GameStopZing: le nuove offerte del volantino di marzo

GameStopZing lancia le nuove offerte PlayStation di marzo 2021 con sconti su PlayStation 4, PS4 PRO e accessori per PlayStation 5. Ecco tutte le promozioni in corso online e nei negozi GSZ.

Sconti PS4

GameStopZing propone fino al 31 marzo il bundle PS4 PRO 1TB con Anthem e Call of Duty Infinite Warfare a 399.98 euro oppure PS4 500 GB con Call of Duty Black Ops 4 a 299,98 euro. Disponibile anche PS4 Slim 1TB con FIFA 21 e Call of Duty Black Ops 4 a 349,98 euro. Fino al 7 marzo inoltre potete acquistare The Last of Us Parte 2 a 29.98 euro, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Offerte PS5

Fino al 31 marzo potete acquistare il pacchetto Telecamera HD PS5 con un mese di abbonamento Spotify o DAZN o in alternativa 10 euro di credito per il PlayStation Store al prezzo di 69.98 euro, solo in negozio. Online potete invece acquistare il DualSense con un mese di abbonamento PS Plus a 70.98 euro, 39.98 euro portando indietro un controller DualShock 4 usato.

Tra le novità per PS5 in evidenza, The Nioh Collection (raccolta che include Nioh e Nioh 2, con relativi DLC) e il preordine di Returnal con due bonus in-game: Armatura ASTRA Model 9 Prototype Suit e Armatura ASTRA Model 14 Tactical Suit. Infine, comprando un gioco nuovo per PS5 potrete risparmiare il 40% sul vostro acquisto portando indietro un gioco PlayStation 5 usato valido per la promo.