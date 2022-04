Sconti PS4 e PS5: nuovi giochi a meno di 3 euro, ci sono anche Doom e Agony

Vi abbiamo già segnalato una carrellata di giochi per PS4 e PS5 a meno di cinque euro ma in questo caso vogliamo spingerci oltre segnalandovi i migliori giochi in vendita su PlayStation Store a meno di tre euro. A questo prezzo ci sono solo giochi indie e porting di app per cellulari, dite? Non proprio.

Iniziamo con la tripletta composta da Doom (1993), Doom 2 Hell on Earth e Doom 64, in vendita a 2.49 euro l'uno. Si continua con Beast Quest a 1.99 euro, stesso prezzo per il controverso Agony, non proprio un capolavoro assoluto ma sicuramente un gioco per gli amanti delle atmosfere trash.

Anche Road Rage (clone di Road Rash) e Virginia costano 1.99 euro e non possiamo fare a meno di consigliarvi questa avventura interattiva ispirata a serie TV come Twin Peaks. Virginia è disponibile anche in edizione Pacchetto Speciale a 2.49 euro che include la colonna sonora originale in versione completa. Puyo Puyo Championship costa 2.49 euro, ottimo prezzo per il rompicapo a base di blob colorati, in una versione pensata per valorizzare l'aspetto competitivo del puzzle game.

Outcast Second Contact è in offerta a 1.49 euro e anche in questo caso non possiamo parlare di un capolavoro ma sicuramente di un onesto action 3D che potrebbe regalarvi ore di divertimento e che a questo prezzo merita una possibilità, a patto ovviamente di amare il genere. Chiudiamo con Dead Island Retro Revenge a 99 centesimi, un picchiaduro a scorrimento stile 16-bit ispirato a Final Fight e Streets of Rage, ambientato però nell'ostile mondo di Dead Island.