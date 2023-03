Sconti PS4 e PS5: nuovi giochi in offerta a meno di 4.99 euro su PlayStation Store

Nuova ondata di sconti su PlayStation Store e noi come di consueto ci siamo fondati alla ricerca dei giochi più economici per PS4 e PS5 trovando una buona selezione di titoli in offerta a meno di cinque euro. E no, non ci sono solo giochi indie, anzi, non mancano produzioni AAA e AA datate ma ancora valide.

Iniziamo con Dead Island Definitive Edition e Dead Island Riptide Definitive Edition a 2.99 euro l'uno, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.49 euro, The Last of Us Left Behind a 4.99 uro, Quake a 3.99 euro, Oddworld New n Tasy a 4.99 euro e Oddworld Abe's Odyssey a 2.49 euro.

Continuiamo con BioShock 2 Remastered a 4.99 euro, Psychonauts a 3.29 euro, DOOM e DOOM II Hell on Earth a 1.99 euro, DOOM 3 a 3.99 euro a DOOM 64 a 1.64 euro. Twisted Metal Black costa 4.99 euro, Gauntlet Slayer Edition è in sconto a 2.99 euro, Risen 3 Titan Lords a 2.99 euro, Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition a 4.49 euro, Ape Escape 2 costa 4.99 euro e da citare Forbidden Siren a 4,99 euro.

Red Faction e Red Faction II sono in sconto a 3.74 euro, Dead Island Retro Revenge costa 74 centesimi e infine segnaliamo Lock's Quest a 3.99 euro.