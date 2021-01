Sconti PS4 e PS5, giochi in saldo su PlayStation Store: tra classici, remake e remastered

Dopo aver proposto al pubblico una vasta selezione di giochi PS4 in sconto a cinque euro, il PlayStation Store si aggiorna per accogliere una nuova tornata di promozioni speciali.

Grandi protagonisti della nuova iniziativa sono i grandi classici dell'universo videoludico, nella loro edizione originale oppure in versione remake e remastered. Gli appassionati desiderosi di (ri)scoprire qualche produzione del passato hanno dunque a disposizione una vasta scelta, con sconti che coinvolgono diversi generi videoludici. Di seguito, vi segnaliamo, a titolo di esempio, alcune delle offerte attualmente disponibili su PlayStation Store:

Shadow of the Colossus : scontato del 68%, il remake realizzato da Bluepoint Games è proposto a 12,79 euro;

: scontato del 68%, il remake realizzato da Bluepoint Games è proposto a 12,79 euro; Ratchet & Clank : scontato del 50%, la versione aggiornata dell'avventura del simpatico due è proposta a 9,99 euro;

: scontato del 50%, la versione aggiornata dell'avventura del simpatico due è proposta a 9,99 euro; Uncharted The Nathan Drake Collection : scontata del 50%, la raccolta che include i primi tre capitoli della saga è proposta a 9,99 euro;

: scontata del 50%, la raccolta che include i primi tre capitoli della saga è proposta a 9,99 euro; MediEvil : l'avventura di Sir Daniel Fortesque è scontata del 50%, con il remake proposto a 14,99 euro;

: l'avventura di Sir Daniel Fortesque è scontata del 50%, con il remake proposto a 14,99 euro; Grim Fandango Remastered : con uno sconto del 75%, il titolo è proposto a 3,74 euro;

: con uno sconto del 75%, il titolo è proposto a 3,74 euro; Spyro Reignited Trilogy: scontato del 60%, la trilogia dedicata al draghetto viola è proposta a 15,99 euro;

Nessuno sconto invece per il remake di Demon's Souls, esordito contestualmente al lancio di PlayStation 5, in esclusiva next gen Sony. Come di consueto, gli sconti speciali saranno disponibili solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo giovedì 11 febbraio 2021.