Sconti PS4 e PS5: i migliori giochi in offerta a 9.99 euro

Continuano le offerte roventi su PlayStation Store in questa calda estate 2022, in vista del weekend di ferragosto vi proponiamo una selezione di giochi in sconto per PS4 e PS5 proposti a 9.99 euro, fascia di prezzo interessante poiché include anche giochi AAA e AA non recentissimi ma ancora validi e degni di attenzione.

Qualche esempio? GTA Online e Star Wars Battlefront 2 (versione standard senza DLC ed espansioni) oppure The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, ricchissima edizione del gioco di CD Projekt RED che include sia il gioco completo che le due espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone incluse nel prezzo.

E ancora, Thief Simulator, Assetto Corsa Ultimate Edition e Horizon Zero Dawn Complete Edition costano 9.99 euro l'uno, nel caso dell'avventura di Aloy nel bundle è incluso anche il DLC The Frozen Wilds. Altri giochi in sconto a 9.99 euro? Kingdom Come Deliverance Royal Edition, God of War III Remastered, Metro Exodus Gold Edition, Battlefield V, LEGO Marvel's Avengers e Star Wars Squadrons.

Volete spendere ancora meno? Nessun problema, su Everyeye.it trovate anche i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di due euro e una selezione di giochi PlayStation in sconto a meno di 5 euro.