Sconti PS4 e PS5: nuova offerta della settimana e tanti giochi a meno di 20 euro

Sony ha esteso i saldi di gennaio sul PlayStation Store prolungandoli e aggiungendo nuovi giochi, inoltre arriva la nuova offerta della settimana e una nuova promozione sui migliori giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di 20 euro.

La promozione della settimana riguarda EA Sports UFC 4 Deluxe Edition in vendita a 44.79 euro invece di 79.99 euro, questa versione include vari contenuti bonus tra cui i lottatori Tyson Fury, Anthony Joshua, Bruce Lee e Brock Lesnar, oltre al Bundle Principiante con 500 punti UFC, pantaloncini di jeans, due canottiere e lo sfondo carta giocatore Cortile.

Tornano anche i giochi PlayStation a meno di 20 euro, tra i tanti segnaliamo Resident Evil 2 Deluxe Edition a 19.99 euro, Overcooked Gourmet Edition a 7.99 euro, Naruto to Boruto Shinobi Striker a 9.79 euro, Resident Evil 7 Gold Edition a 19.99 euro, Dragon Ball FighterZ a 11.99 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 12.99 euro, PayDay 2 Crimewave Edition a 3.59 euro, Monster Hunter World Iceborne a 19.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, inFAMOUS Second Son a 9.99 euro, Resident Evil Zero a 4.99 euro, The Last of Us Left Behind a 4.99 euro, Dishonored La Morte dell'Esterno a 8.99 euro e Persona 5 Ultimate Edition a 19,99 euro.