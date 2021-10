Sconti PS4 e PS5: nuova ondata di giochi in offerta a meno di 4 euro

I nuovi sconti del PlayStation Store portano in dote anche una ondata di giochi super economici, come di consueto siamo andati a scavare tra le pagine dello store e questa volta vi proponiamo una selezione di giochi PS4 e PS5 in vendita a meno di 4 euro. A questo prezzo ci sono solo giochi indie e porting da cellulare? Non esattamente...

Il primo gioco della lista è proprio il nostro gioco di copertina, Onrush di Codemasters venduto a 2.49 euro, stesso prezzo per l'irriverente Hotline Miami mentre Steamworld Dig costa ancora meno, solo 2.24 euro. Super prezzo per Thomas Was Alone venduto a 79 centesimi, prezzi ridotti anche per Rebel Cops (3.29 euro), Metagal (1.99 euro), Promesa (3.49 euro) e Rabisco (2.49 euro), produzioni indie non troppo celebri ma non per questo da sottovalutare.

Il classico Puzzle Bubble 2 (versione ACA Neo Geo) è in vendita a 3.49 euro, Minit costa 3.99 euro e vi segnaliamo anche Anyone's Diary in promozione a 2,99 euro. Oniken Unstoppable Edition costa 3.99 euro, Slender The Arrival e Virginia costano 1.99 euro l'uno, MXGP 2 The Official Motocross Videogame è in super offerta a 1.49 euro e vi segnaliamo anche Troll and I a 3,99 euro.