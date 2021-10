Sconti PS4 e PS5: tantissimi giochi a meno di dieci euro

Sono partiti i saldi di novembre sul PlayStation Store e con l'occasione tornano anche i giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di dieci euro, ci sono davvero tantissime proposte a questo prezzo, vediamo insieme le più interessanti.

Da segnalare eFootball PES 2021 Season Update a 7.41 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9.99 euro (include il DLC The Frozen Wilds), Stranded Deep e Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro l'uno. Need for Speed Payback costa 5.09 euro mentre Assassin's Creed Unity è in offerta a 8.99 euro, super sconti anche per Payday 2 Crimewave Edition a 3.99 euro e Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni a 5,99 euro.

Assetto Corsa costa 5.99 euro, Mafia 2 Definitive Edition è in promozione a 9.89 euro e Goat Simulator è in super sconto a 2.99 euro, stesso prezzo per Tomb Raider Definitive Edition. Si continua con Worms Rumble a 7.49 euro, Unravel a 4.99 euro e Verdun a 7.99 euro, senza dimenticare Chess Ultra a 3.24 euro, Warhammer Vermintide 2 a 7.49 euro, Guacamelee! 2 a 4.99 euro e Aragami a 3,99 euro.

In chiusura mettiamo in evidenza Ironcast a 5.19 euro, Ruiner a 3.99 euro, Moonlighter a 5.99 euro e The Messenger a 8,99 euro.