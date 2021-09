Sconti PS4 e PS5: anche Thief e Limbo tra i giochi in offerta a meno di tre euro

Continuano le offerte sul PlayStation Store e oltre ai Doppi Sconti per gli abbonati Plus vi segnaliamo anche una selezione di giochi in vendita a meno di tre euro. In questa fascia di prezzo ci sono solo giochi indie, dite? Anche... ma non solo.

Ad esempio al prezzo di 2.99 euro è possibile comprare Thief, il gioco non è recentissimo e l'uscita risale al 2014 come prima "ondata" di giochi cross-gen con PS3, a questo prezzo però potrebbe valere la pena farne un giro, considerando che oltre al gioco completo è incluso anche il DLC Colpo in Banca.

Sempre sotto i tre euro (2.99 euro) troviamo il violentissimo Void Gore mentre per Skatemasta Tcheco per PS4 e PS5 bastano 2.49 euro, Mekabolt costa ancora meno (1.74 euro) mentre a 2.49 euro troviamo Clash Force, Golf Zero e Tamiku. E la lista di giochi indie a meno di tre euro continua con Reed Remastered, RogueCube, Devious Dungeon, Neon Junctions, Dark Mystery, Squid Radio, Ultra Hat Dimension e Null Drifter, solamente per citarne alcuni tra i più interessanti.

Limbo di Playdead costa 2.24 euro ed è forse uno dei migliori acquisti che possiate fare a questo prezzo insieme a Puyo Puyo Champions (2.49 euro) e Grow Up di Ubisoft a 2,99 euro.