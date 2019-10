Sconti PS4: al via i Saldi di Halloween del PlayStation Store USA

La divisione statunitense di Sony Interactive Entertainment celebra la ricorrenza di Halloween lanciando una nuova tornata di sconti sui principali videogiochi PS4, sia esclusive che multipiattaforma. I nuovi Saldi di Halloween, è bene precisarlo, al momento sono disponibili solo ed esclusivamente sul PS Store USA.

L'iniziativa promozionale di SIE coinvolge una vastissima selezione di videogiochi, dai titoli tripla A alle produzioni indipendenti, con sconti fino al 50% sul prezzo di listino abituale (ma che in alcuni casi possono arrivare anche al 75%) sia per i giochi che per le espansioni o i pacchetti aggiuntivi come i Season Pass.

Tra i titoli che rientrano nei Saldi di Halloween del PlayStation Store americano, citiamo Mortal Kombat 11, Resident Evil 2, Dark Souls 3, Metro Exodus, la Complete Collection di Dishonored e RAGE 2, ma anche la Batman Arkham Collection, Devil May Cry 5, BioShock The Collection e Wolfenstein Youngblood.

Come possiamo intuire da questa breve panoramica e, soprattutto, scorrendo la lista completa dei giochi in sconto negli USA che vi lasciamo nel link in calce alla notizia, particolare attenzione è stata data a quei titoli che fanno dell'horror, della suspence e del thrilling la propria cifra stilistica e ludica. I Saldi di Halloween del PlayStation Store americano sono già attivi e lo saranno fino all'1 novembre.

Non sappiamo se e quando assisteremo al lancio di un'iniziativa analoga anche in Europa e, nella fattispecie, nel PS Store italiano; nel frattempo, vi ricordiamo che qui da noi sono disponibili gli Sconti PS4 sui Giochi di una Generazione, una promozione a cui è possibile accedere solo fino a domani, mercoledì 16 ottobre. Per quanto riguarda invece gli sconti sui giochi PS VR, invece, avremo tempo fino al 24 ottobre.