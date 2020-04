Sconti PS4: tanti giochi PlayStation Hits a meno di 10 euro

Come parte della promozione A Tutto Giappone per PS4 sono ora in offerta anche numerosi giochi della collana PlayStation Hits, in vendita a prezzi particolarmente ridotti, con tanti proposti anche a meno di 10 euro.

Come si può facilmente intuire dal nome l'offerta è legata esclusivamente a giochi di produzione giapponese, tra i tanti citiamo Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, Nioh 2 a 9.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 4.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 a 7.99 euro, Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 5.99 euro, Street Fighter V a 7.99 euro, Yakuza Zero a 9.99 euro, Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair a 5.99 euro e Dragon Ball Xenoverse a 8,99 euro.

Si tratta di una selezione di titoli non troppo numerosa ma certamente interessante, che vi permetterà di recuperare alcuni classici PS4 a prezzi davvero ridotti, l'offerta è valida fino al 9 maggio, trovate la lista completa sul PlayStation Store, gli sconti non sono disponibili sulle copie fisiche in vendita nei negozi, promozione valida unicamente sui giochi in formato digitale.