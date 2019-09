Sconti PS4 per il TGS 2019: al via i Saldi Big in Japan del PlayStation Store USA

I vertici di Sony decidono di celebrare l'ormai imminente l'apertura del Tokyo Game Show 2019 con i Saldi Big in Japan del PlayStation Store. La promozione, per il momento rivolta solo al pubblico statunitense, prevede una ricchissima serie di sconti sui migliori giochi PS4 della produzione videoludica giapponese.

L'iniziativa di Sony Interactive Entertainment coinvolge tutti i principali sviluppatori della vulcanica scena nipponica, permettendo così agli appassionati di festeggiare il TGS 2019 con degli sconti fino al 60% sul prezzo di listino abituale.

I videogiochi interessati dai Saldi Big in Japan del PS Store USA sono davvero tanti e comprendono lo splendido action ruolistico Sekiro Shadows Die Twice di From Software, il lungamente atteso JRPG di Square Enix Kingdom Hearts 3, il terrorizzante remake di Resident Evil 2, il funambolico Devil May Cry 5 e l'apprezzato horror multiplayer asimmetrico Dead by Daylight.

Sempre grazie ai saldi del TGS 2019, gli utenti di PS4 e PS3 possono ottenere degli interessanti sconti su tutti i principali capitoli delle serie di Resident Evil, Dark Souls, Devil May Cry, Final Fantasy, Metal Gear Solid e SoulCalibur. I Saldi Big in Japan del PlayStation Store americano sono già attivi e lo saranno fino al 24 settembre. Rimaniamo in attesa di scoprire se e quando gli sconti in questione arriveranno anche sul PS Store europeo e italiano: nel frattempo, vi ricordiamo che sono attualmente disponibili i Saldi sui giochi PS4 di EA, con offerte che consentono agli utenti di acquistare tantissimi videogiochi targati Electronic Arts a meno di 5 e 15 euro.