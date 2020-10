Sconti PS4 da Trony nel nuovo volantino Sconto IVA

Trony presenta il volantino Sconto IVA valido fino al 2 novembre, con offerte su tantissimi prodotti tra cui anche console e accessori per il PC Gaming, di seguito le offerte attualmente in corso online e nei negozi della catena.

Iniziamo segnalandovi le offerte su PlayStation 4 PRO 1 TB proposta a 359 euro (con uno sconto pari a 50.99 euro sul prezzo di listino), PS4 Slim 500 GB con Minecraft a 299 euro (sconto 31.98 euro sul listino) e continuiamo con sedia gaming Trust a 138.50 euro, tastiera Logitech G213 Prodigy a 49.19 euro e cuffie Trust GTX 488 Force a 32.70 euro. Nei singoli negozi potrebbero poi essere disponibili altri prodotti in promozione non segnalato nel volantino.

Tutte le offerte sono valide online e nei negozi Trony, con disponibilità a seconda dei singoli punti vendita, vi consigliamo quindi di visitare il negozio a voi più vicino per controllare l'effettiva presenza delle promozioni indicate. Ricordatevi di seguirci quotidianamente sul canale Telegram offerte Everyeye.it per essere sempre aggiornati sui nuovi volantini delle grandi catene di elettronica e sulle migliori offerte online su videogiochi, console, PC gaming e accessori.