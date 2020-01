Sconti PS4: ultime ore per approfittare dell'Offerta della Settimana sul PlayStation Store

In attesa della nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store, queste sono le ultimissime ore per acquistare a prezzo scontato il gioco protagonista della promozione in corso, c'è tempo fino alle 12:59 del 30 gennaio.

L'Offerta della Settimana riguarda attualmente Need for Speed Heat, proposto con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino e ora in vendita a 39.89 euro anzichè 69,99 euro.

Questa la sinossi ufficiale del gioco Electronic Arts: "Corri di giorno e rischia tutto di notte in Need for Speed Heat, un'emozionante esperienza di gara che ti contrappone a forze di polizia corrotte mentre lotti per entrare nell'élite delle corse su strada."

Il prezzo indicato è riferito alla versione standard priva di contenuti aggiuntivi, la Digital Deluxe Edition costa invece 79.99 euro, 71.99 euro per gli abbonati PlayStation Plus. Oltre al gioco completo questa edizione include anche i seguenti contenuti bonus: Auto iniziale Mitsubishi Lancer Evolution X KS Edition, wrap esclusivo PS4, BMW i8 Coupe KS Edition, Mercedes C63 AMG Coupe KS Edition, Chevrolet Corvette Grand Sport KS Edition, 4 completi del personaggio, Potenziamento Reputazione e Potenziamento Banca.